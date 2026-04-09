أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مشددًا على صعوبة اللقاء المرتقب بين الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ندرك صعوبة المواجهة، فهي تُلعب على شوطين، الأول في الجزائر، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمتنا في لقاء الإياب بالقاهرة، من أجل التأهل إلى النهائي".

وأضاف: "نحترم فريق شباب بلوزداد، فهو منافس قوي لم يصل إلى هذا الدور بالصدفة، وقد تابع مبارياتنا كما قمنا نحن بدراسة نقاط قوته وضعفه".

وتابع: "سنواجه فريقًا يمتلك عناصر مميزة وجماهير قوية، لكن لدينا خبرات كبيرة في مثل هذه المباريات، واللاعبون اعتادوا على الضغوط والمنافسات القارية".

الفريق المصري الوحيد المشارك في البطولات الإفريقية

وأشار المدير الفني إلى أن الضغوط التي مر بها الفريق مؤخرًا منحت اللاعبين دوافع إضافية، مؤكدًا: "نحن الفريق المصري الوحيد المشارك في البطولات الإفريقية حاليًا، ولا نرغب في الخروج من البطولة، بل نطمح للتتويج باللقب".

وواصل: "عانينا في الفترة الماضية من غيابات وإصابات أثرت على اكتمال الصفوف، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الفريق مكتملًا، وجميع اللاعبين في حالة جاهزية بدنية وفنية عالية".

وأوضح: "الزمالك من الفرق المميزة هجوميًا في الدوري وكأس الكونفدرالية، ونسير بخطى ثابتة، لكن مباريات نصف النهائي تختلف تمامًا، حيث يصعب التعويض، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا".

وأضاف: "شباب بلوزداد فريق متوازن، وقد يكون تغيير جهازه الفني دافعًا إضافيًا له، لكننا درسناه جيدًا، وأرى أن الفريقين على دراية كاملة ببعضهما".

وأكد: "لا نخشى المنافس، لكننا نحترمه، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وقدرتهم على تحقيق الهدف المطلوب، خاصة في ظل الاستعداد الجيد للمباراة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نمتلك ثلاثة حراس مرمى على مستوى دولي، ولا توجد أي مشكلة في هذا المركز".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد، مساء الجمعة، على ملعب "نيلسون مانديلا" في ذهاب نصف النهائي، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.