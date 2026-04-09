الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

توفير 6 ملايين جنيه.. لماذا تراجع الأهلي عن استقدام حكام أجانب لمباريات الحسم

كتب : مصراوي

09:00 ص 09/04/2026

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها من استقدام حكام أجانب خلال المباريات المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أعلن خلاله تقدمه بشكوى ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، على خلفية القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في اللقاء.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالنادي أن الأهلي استقر على عدم الاستعانة بحكام أجانب في جميع مبارياته المتبقية بالدوري، باستثناء مواجهتي الزمالك وبيراميدز، نظرًا لأهميتهما في سباق المنافسة.

وأوضح المصدر أن القرار جاء بسبب التكلفة المالية المرتفعة لاستقدام الطواقم التحكيمية الأجنبية، حيث تبلغ تكلفة الطاقم الواحد نحو 40 ألف دولار، ما يعني أن الاستعانة بحكام أجانب في المباريات الخمس المتبقية كانت ستكلف النادي قرابة 200 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 6 ملايين جنيه مصري.

الأهلي يحتل المركز الثالث

ويتبقى للأهلي خمس مباريات في مشواره بالدوري أمام كل من سموحة، وبيراميدز، والزمالك، وإنبي، والمصري، والتي ستحدد بشكل كبير موقف الفريق في المنافسة على اللقب.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ46 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة في تحديد هوية بطل المسابقة.

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الزمالك بيراميدز

