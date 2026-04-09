سولار السوق السوداء بأسوان.. ضبط سيارة نقل محملة بـ 2 طن وقود مهرب

كتب : علاء عمران

12:28 م 09/04/2026 تعديل في 12:29 م

سيارة نقل وقود - ارشيفيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان، حيث تمكن قطاع الأمن العام من رصد تحركات المتهم والتحفظ على المضبوطات التي تجاوزت 2 طن وقود، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان حماية الدعم ووصوله لمستحقيه بشكل قاطع وصارم.

سولار السوق السوداء بأسوان

أكدت تحريات أجهزة البحث أن المتهم تخصص في إنعاش سولار السوق السوداء بأسوان عبر تجميع المواد البترولية وحجبها عن المواطنين، ومن جانب آخر تبين أنه استهدف عدة محطات وقود مختلفة لجمع أكبر قدر من السولار المدعم، علاوة على ذلك اعترف المتهم ببيع الوقود بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة بشكل قاطع وصارم فوريًا، طمعًا في الثراء السريع بقلب المحافظة.

ضبط سيارة محملة بـ 2 طن وقود

أسفرت المداهمة الأمنية الناجحة عن ضبط نقل محملة بـ 2 طن وقود بدائرة مركز شرطة ثان أسوان، وفي السياق ذاته تم رصد السيارة أثناء محاولة تفريغ الحمولة بمخازن سرية بعيدًا عن الرقابة التموينية.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار ملاحقة تجار الأزمات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتأمين احتياجات الشارع من السولار بشكل فوري وبكل حسم، كما جرى التحفظ على السيارة المستخدمة في التهريب.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟

"2 مليار جنيه و30 سنة حبس".. رحلة "مستريح السيارات" من خارج البلاد للزنزانة

بعد تهديده بمحو حضارة إيران.. هل يعزل الأمريكيون ترامب بالتعديل 25؟
شئون عربية و دولية

بعد تهديده بمحو حضارة إيران.. هل يعزل الأمريكيون ترامب بالتعديل 25؟
سفير إيران لدى باكستان يحذف تغريدة تؤكد وصول وفد بلاده إلى إسلام آباد
شئون عربية و دولية

سفير إيران لدى باكستان يحذف تغريدة تؤكد وصول وفد بلاده إلى إسلام آباد
نبات صيني قديم يعيد كثافة الشعر ويقلل التساقط.. تعرف عليه
نصائح طبية

نبات صيني قديم يعيد كثافة الشعر ويقلل التساقط.. تعرف عليه
شلل "هرمز" واستمرار قصف لبنان.. مصير مجهول يواجه هدنة إيران
شئون عربية و دولية

شلل "هرمز" واستمرار قصف لبنان.. مصير مجهول يواجه هدنة إيران
إيطاليا تمنح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر
أخبار مصر

إيطاليا تمنح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر

الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"
أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة