نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان، حيث تمكن قطاع الأمن العام من رصد تحركات المتهم والتحفظ على المضبوطات التي تجاوزت 2 طن وقود، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان حماية الدعم ووصوله لمستحقيه بشكل قاطع وصارم.

سولار السوق السوداء بأسوان

أكدت تحريات أجهزة البحث أن المتهم تخصص في إنعاش سولار السوق السوداء بأسوان عبر تجميع المواد البترولية وحجبها عن المواطنين، ومن جانب آخر تبين أنه استهدف عدة محطات وقود مختلفة لجمع أكبر قدر من السولار المدعم، علاوة على ذلك اعترف المتهم ببيع الوقود بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة بشكل قاطع وصارم فوريًا، طمعًا في الثراء السريع بقلب المحافظة.

ضبط سيارة محملة بـ 2 طن وقود

أسفرت المداهمة الأمنية الناجحة عن ضبط نقل محملة بـ 2 طن وقود بدائرة مركز شرطة ثان أسوان، وفي السياق ذاته تم رصد السيارة أثناء محاولة تفريغ الحمولة بمخازن سرية بعيدًا عن الرقابة التموينية.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار ملاحقة تجار الأزمات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتأمين احتياجات الشارع من السولار بشكل فوري وبكل حسم، كما جرى التحفظ على السيارة المستخدمة في التهريب.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟

"2 مليار جنيه و30 سنة حبس".. رحلة "مستريح السيارات" من خارج البلاد للزنزانة



