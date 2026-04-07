سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

01:36 م 07/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".


سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4746 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6102 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7120 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8137 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253060 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 406850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 4650 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

