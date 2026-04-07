أفادت تقارير إيرانية بوقوع انفجارات جديدة في جزيرة خرج، التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط في إيران، وذلك بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن الجزيرة تتعرض لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعته أو الجهات المسؤولة عنه حتى الآن.

وكانت الجزيرة قد شهدت في وقت سابق هجمات جوية نفذها الجيش الأمريكي خلال منتصف مارس الماضي، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

Explosions reported in Kharg Island. pic.twitter.com/VazXgBPyHM — Open Source Intel (@Osint613) April 7, 2026

وتقع جزيرة خرج ضمن عدد من الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية في الخليج، جنوب البر الرئيسي الإيراني، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الإيراني، خاصة في قطاع تصدير النفط.