انفجارات جديدة تضرب جزيرة خرج الإيرانية (فيديو)

كتب : د ب أ

01:39 م 07/04/2026

انفجارات جديدة في جزيرة خرج- ارشيفية

أفادت تقارير إيرانية بوقوع انفجارات جديدة في جزيرة خرج، التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط في إيران، وذلك بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن الجزيرة تتعرض لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعته أو الجهات المسؤولة عنه حتى الآن.

وكانت الجزيرة قد شهدت في وقت سابق هجمات جوية نفذها الجيش الأمريكي خلال منتصف مارس الماضي، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وتقع جزيرة خرج ضمن عدد من الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية في الخليج، جنوب البر الرئيسي الإيراني، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الإيراني، خاصة في قطاع تصدير النفط.

نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة الأجانب" في أسوان | فيديو

ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران
مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف
سبب غير متوقع.. لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الجيد؟

