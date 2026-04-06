كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن هروب اللاعب شيكو بانزا ورفضه العودة إلى الفريق.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن اللاعب يتواجد حاليًا في القاهرة بشكل طبيعي، بعدما حصل على إذن مسبق بالسفر إلى بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأوضح أن بانزا كان يعاني من إصابة خلال الفترة الماضية، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية.

وأضاف أن اللاعب يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي بانتظام، مشيرًا إلى اقترابه من التعافي الكامل، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن ما تردد بشأن هروب اللاعب أو سفره دون إذن النادي لا أساس له من الصحة، مؤكدًا التزامه الكامل بالتعليمات وتواجده في القاهرة خلال الفترة الحالية.