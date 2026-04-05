يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد الموافق 5 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ستاد برج العرب.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يدخل المصري المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"