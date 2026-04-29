كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو حقيقة ادعائه الإصابة لعدم خوض مباراة الأهلي والزمالك المقامة يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

حقيقة تهرب أحمد سيد زيزو من مباراة القمة؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اللاعب مصاب بالفعل في العضلة الخلفية وهو ما تأكد بالفحوصات الطبية التي أكدت ذلك، وبناء على ذلك لم يشارك في التدريبات التي أقيمت أمس، وخضع لجلسة علاج.

وأوضح المصدر أن هناك محاولات مكثفة من قبل الجهاز الطبي للقلعة الحمراء أملا في لحاق اللاعب ببمباراة القمة، رغم الاحتمالات القليلة لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن المدير الفني ياس توروب طلب من الجهاز الطبي تقرير تفصيليا عن حالة اللاعب، مبينًا أنه لا ينوي المجازفة بمشاركة اللاعب حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه النادي الأهلي نادي الزمالك في مباراة يوم الجمعة المقبل، 8 مساء.

