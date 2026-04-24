الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 2
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 1
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

0 0
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

"بصورة عبد المنعم".. الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يحتفل بذكرى تأسيس النادي الأهلي

كتب : يوسف محمد

09:15 م 24/04/2026 تعديل في 09:32 م
احتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على فيس بوك، بذكرى تأسيس النادي الأهلي رقم 119، حيث تأسس النادي في 24 أبريل من عام 1907.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لنجم منتخب مصر ونيس الفرنسي محمد عبد المنعم وكتب: "119 عامًا من مجد النادي الأهلي".

وأضاف: "محمد عبد المنعم يرسل تحياته إلى القلعة الحمراء، في ذكرى تأسيس الشياطين الحمر".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

أرقام محمد عبد المنعم مع نيس

وكان محمد عبد المنعم انضم إلى فريق نيس الفرنسي، في أغسطس من 2024 قادما من النادي الأهلي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وشارك عبد المنعم مع الفريق الفرنسي منذ الانضمام إليه، في 18 مباراة فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

زووم

أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة والدها
رياضة عربية وعالمية

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
أخبار مصر

الطقس الآن.. أمطار على السواحل وسحب متوسطة تصل القاهرة
علاقات

ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل

