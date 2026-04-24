أيمن غباشي: نجم ريال مدريد أول من اكتشفني.. وأتمنى متابعة من جهاز منتخب

احتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على فيس بوك، بذكرى تأسيس النادي الأهلي رقم 119، حيث تأسس النادي في 24 أبريل من عام 1907.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لنجم منتخب مصر ونيس الفرنسي محمد عبد المنعم وكتب: "119 عامًا من مجد النادي الأهلي".

وأضاف: "محمد عبد المنعم يرسل تحياته إلى القلعة الحمراء، في ذكرى تأسيس الشياطين الحمر".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

أرقام محمد عبد المنعم مع نيس

وكان محمد عبد المنعم انضم إلى فريق نيس الفرنسي، في أغسطس من 2024 قادما من النادي الأهلي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وشارك عبد المنعم مع الفريق الفرنسي منذ الانضمام إليه، في 18 مباراة فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

