تلقى الوسط الرياضي المصري، وخاصة أسرة كرة السلة، نبأ صادم مساء اليوم الثلاثاء بعد الإعلان عن وفاة مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة الأسبق.

وجاءت وفاة أبو فريخة أثر أزمة قلبية أثناء مشاهدته لمباراة طنطا والمصرية للاتصالات التي أقيمت بإستاد طنطا ضمن فاعليات الجولة الثلاثين من دورى المحترفين .

مسيرة مرتبطة بكرة السلة المصرية

يُعد الراحل مجدي أبو فريخة واحدا من الأسماء المرتبطة بكرة السلة المصرية، سواء من خلال تاريخه أو إسهاماته أو علاقاته الممتدة داخل المنظومة الرياضية، حيث عُرف بحبه الشديد للعبة ودعمه المستمر للرياضة والرياضيين.

وتولى أبو فريخة منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة في عام 2017، كما خسر المنصب ذاته في الانتخابات الماضية بفارق أصوات ضئيل.