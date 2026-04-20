كشف الإعلامي محمد فاروق، نجم النادي الأهلي السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب وسط الفريق إمام عاشور، في ظل الحديث المتزايد عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح فاروق، خلال تصريحاته عبر برنامج “البريمو” المذاع على قناة TeN، أن اللاعب اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن القلعة الحمراء، ووكيله آدم وطني بدأ بالفعل التحرك لتسويقه خارجيًا، تمهيدًا لبحث العروض المتاحة أمامه.

تحرك وكيل إمام عاشور لتسويقه

وأشار إلى أن وكيل اللاعب فتح قنوات اتصال مع أندية في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لبحث فرص انتقاله إلى أحد الدوريين، في ظل اهتمام مبدئي بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف أن الوكيل طالب اللاعب بضرورة استعادة مستواه الفني المعهود في أسرع وقت، من أجل تعزيز فرص تسويقه وإقناع الأندية المهتمة بقدراته، خاصة مع ترقب العروض الرسمية خلال الفترة القادمة.

واختتم بأن موقف اللاعب النهائي لم يُحسم بعد، في ظل تزايد الاهتمام الخارجي، حيث ينتظر إمام عاشور حسم مستقبله بناءً على مستواه مع الأهلي والعروض التي قد تصل للنادي في الفترة المقبلة،خاصة بعد مشاركته أيضا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.