أجرى مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، جراحة ناجحة اليوم الأحد في عظمة الترقوة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة ودية أمام حلوان العام.

وأُجريت العملية على يد الدكتور أشرف نهاد محرم، استشاري جراحة العظام، حيث تكللت الجراحة بالنجاح، على أن يبدأ اللاعب خلال الفترة المقبلة برنامجًا تأهيليًا للتعافي والعودة إلى الملاعب تدريجيًا.

وكان مصطفى فتحي قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الودي ضمن استعدادات بيراميدز لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، قبل أن تُظهر الفحوصات الطبية حاجته إلى تدخل جراحي عاجل، ما أدى إلى تأكد غيابه عن المباريات القادمة.

بيراميدز يستعد لمواجهة الزمالك

وتأتي إصابة اللاعب في توقيت حساس، قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة أمام نادي الزمالك يوم 23 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.