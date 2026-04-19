الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 1
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

17:30

أرسنال

إعلان

طبيب بيراميدز يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمباراة الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

03:30 م 19/04/2026 تعديل في 03:39 م

بيراميدز

أعلن الدكتور مصطفي المنيري، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جاهزية ثنائي الفريق محمد الشيبي وزلاكة لمباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الخميس المقبل، الموافق 23 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

أكد المنيري في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، ببرنامج "الكلام المظبوط"، أن الظهير المغربي محمد الشيبي ومحمود زلاكة تم تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

وأشار طبيب بيراميدز أن الشيبي وزاكة أصبحا جاهزان لمواجهة الزمالك طبيًا، وباتا في حالة بدنية جيدة.

بيراميدز الزمالك مصطفي المنيري محمد الشيبي

"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
على غرار الكويت.. البحرين تبدأ إجراءات سحب الجنسية من بعض مواطنيها
إيران: مضيق باب المندب في أيدي "الحوثيين" وأي مكر سيواجه ردًا متسلسلًا
خاص| من استئصال القولون إلى انتكاسة التنفس.. تفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية
إعلان

إعلان

