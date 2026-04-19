طبيب بيراميدز يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمباراة الزمالك

أعلن الدكتور مصطفي المنيري، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جاهزية ثنائي الفريق محمد الشيبي وزلاكة لمباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الخميس المقبل، الموافق 23 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

أكد المنيري في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، ببرنامج "الكلام المظبوط"، أن الظهير المغربي محمد الشيبي ومحمود زلاكة تم تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

وأشار طبيب بيراميدز أن الشيبي وزاكة أصبحا جاهزان لمواجهة الزمالك طبيًا، وباتا في حالة بدنية جيدة.

إقرأ أيضًا:

رقم قياسي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مواجهة إيفرتون اليوم؟



قميص الزمالك يظهر في نهائي الترجي وصن داونز.. ما القصة؟



