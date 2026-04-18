دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

بالفيديو.. لقطة مؤثرة لحسن شحاتة وحفيده من مباراة الزمالك

كتب : هند عواد

10:18 ص 18/04/2026

حسن شحاتة وحفيدة

شهدت مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، لقطة مؤثرة لحسن شحاتة "المعلم"، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابقة.

حسن شحاتة يؤازر الزمالك

حضر حسن شحاتة "المعلم"، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابقة، مباراة الأبيض ضد شباب بلوزداد، التي أقيمت مساء أمس، على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 ذهابا وإيابا، وينتظر الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسفي المغربي.

لقطة مؤثرة لحسن شحاتة حفيده

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للمعلم من المقصورة الرئيسة لاستاد القاهرة.

وظهر بجانب حسن شحاتة حفيده، مرتديا قميص الزمالك، والذي احتفل عندما شاهد صورته على الشاشة الرئيسة في الاستاد، مشيرا بيده إلى شعار الزمالك، بينما تابعه مدرب منتخب مصر السابق مبتسما.

ولقت لقطة حسن شحاتة وحفيدة رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل معها جماهير الزمالك برسائل مؤثرة.

أحدهما لم يفز سوى بمباراتين.. نظرة على منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية
