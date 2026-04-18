بالفيديو.. لقطة مؤثرة لحسن شحاتة وحفيده من مباراة الزمالك

شهدت مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، لقطة مؤثرة لحسن شحاتة "المعلم"، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابقة.

حسن شحاتة يؤازر الزمالك

حضر حسن شحاتة "المعلم"، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابقة، مباراة الأبيض ضد شباب بلوزداد، التي أقيمت مساء أمس، على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 ذهابا وإيابا، وينتظر الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسفي المغربي.

لقطة مؤثرة لحسن شحاتة حفيده

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للمعلم من المقصورة الرئيسة لاستاد القاهرة.

وظهر بجانب حسن شحاتة حفيده، مرتديا قميص الزمالك، والذي احتفل عندما شاهد صورته على الشاشة الرئيسة في الاستاد، مشيرا بيده إلى شعار الزمالك، بينما تابعه مدرب منتخب مصر السابق مبتسما.

ولقت لقطة حسن شحاتة وحفيدة رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل معها جماهير الزمالك برسائل مؤثرة.

