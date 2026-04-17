علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على تأهل فريقه لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تخطي فريق شباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي البطولة.

وضمن نادي الزمالك التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ، بعد الفوز على شباب بلوزداد بهدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

تصريحات معتمد جمال بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وقال جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "كنت أعلم أن مباراة اليوم ستكون صعبة، لكننا تعاملنا بشكل جيد، كان بإمكاننا التقدم في الشوط الأول، لكن حدث تراجع في المستوى بعض الشيء خلال الشوط الثاني".

وأضاف: "الفريق المنافس اتيحت له بعض الفرص، كان يمكن أن نستقبل بعض الأهداف ولكننا في النهاية، نجحنا في الخروج بشباك نظيفة وبالتأكيد نتيجة مباراة الذهاب ساعدتنا".

واختتم جمال تصريحاته: "قبل مباراة اليوم خضع خوان بيزيرا لأشعة وتأكدنا من سلامته، لذلك شارك بشكل أساسي في مباراة اليوم".

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الذهاب لنهائي كأس الكونفدرالية، يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته.

ويلتقي الفارس الأبيض في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي.

أقرأ أيضًا:

