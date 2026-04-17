نادي شباب بلوزداد الجزائري يحذر جماهيره قبل مواجهة الزمالك

وجه نادي شباب بلوزداد الجزائري، تحدير لجماهيره قبل مباراة الزمالك، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الجزائر، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله البرازيلي خوان بيزيرا.

بيان عاجل من شباب بلوزداد الجزائري

قال نادي شباب بلوزداد الجزائري، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "في إطار التحضيرات التنظيمية الخاصة بمباراة فريقنا أمام نادي الزمالك المصري، لحساب إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقررة مساء اليوم بملعب القاهرة الدولي، نعلم أنصار فريقنا أن ممثلي النادي، بالتنسيق مع ممثلي سفارة الجزائر بجمهورية مصر العربية، سيكونون أمام مدخل مدرج الدرجة الأولى يمين "بوابة آل رشدان" بملعب القاهرة الدولي، لتسهيل عملية الدخول والتنظيم".

وأضاف: "كما نؤكد أن الأولوية في الدخول ستكون للأنصار الكبار في السن والأولياء المرفوقين بأبنائهم. وتُفتح أبواب ملعب القاهرة الدولي ابتداءً من الساعة 14:00 بتوقيت مصر".

واختتم بيان شباب بلوزداد: "وعليه، ندعو أنصارنا الكرام إلى إتباع الإجراءات التنظيمية واحترام التعليمات الموجهة من طرف ممثلي النادي والجهات المختصة، بما يساهم في ضمان دخول سلس ومنظم".

