موقف خوان بيزيرا من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف البرازيلي خوان بيزيرا، من مباراة الأبيض ضد شباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة الزمالك شباب بلوزداد الجزائري

يستضيف الزمالك شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على شباب بلوزداد، بهدف نظيف، في مباراة الإياب التي جمعتهما في الجزائري.

وشهدت مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، إصابة خوان بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية، غادر بسببها الملعب بين الشوطين.

موقف بيزيرا من مباراة شباب بلوزداد

قال معتمد جمال، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري: "خوان بيزيرا خضع لتدريبات علاجية وتأهيلية مكثفة مع الجهاز الطبي، وسيتم تحديد موقف اللاعب من التواجد في المباراة في ضوء مران اليوم".

