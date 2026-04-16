الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

موقف خوان بيزيرا من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

كتب : هند عواد

02:34 م 16/04/2026

خوان بيزيرا لاعب الزمالك

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف البرازيلي خوان بيزيرا، من مباراة الأبيض ضد شباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة الزمالك شباب بلوزداد الجزائري

يستضيف الزمالك شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على شباب بلوزداد، بهدف نظيف، في مباراة الإياب التي جمعتهما في الجزائري.

وشهدت مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، إصابة خوان بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية، غادر بسببها الملعب بين الشوطين.

موقف بيزيرا من مباراة شباب بلوزداد

قال معتمد جمال، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري: "خوان بيزيرا خضع لتدريبات علاجية وتأهيلية مكثفة مع الجهاز الطبي، وسيتم تحديد موقف اللاعب من التواجد في المباراة في ضوء مران اليوم".

هل تواصل الأهلي مع حسام حسن؟.. خالد الغندور يوضح
ما سعر أرخص سيارة أوروبية "زيرو" في مصر بعد الزيادات الأخيرة؟
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
أول بيان لجامعة الأزهر بشأن اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين
عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
