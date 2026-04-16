أعلن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن القوات المنتشرة في الشرق الأوسط تستغل فترة وقف إطلاق النار الحالية لإعادة التسلح وتطوير جاهزيتها القتالية.



روح قتالية عالية



أوضح كوبر، خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون، اليوم الخميس، المسؤول عن القوات الأمريكية في المنطقة، أن تقييمه الشخصي المستمد من جولاته الميدانية الأخيرة يؤكد أن الجنود يتمتعون بروح معنوية ودوافع عالية جدا، مشيرا إلى أنه لمس هذا الحماس بشكل مباشر خلال زياراته التي شملت فترة التهدئة القائمة.



إعادة التسلح وتطوير التكتيكات



كشف قائد القيادة المركزية، أن القوات تستثمر هذا الوقت في تنفيذ عمليات "إعادة تسلح" شاملة، وتحديث المعدات، بالإضافة إلى تعديل التكتيكات والأساليب والإجراءات القتالية.



وشدد كوبر، على أن الجيش الأمريكي يمتلك قدرة "فريدة" على التكيف والتحول لا يمتلكها أي جيش آخر في العالم، مؤكدا أن هذا هو ما يجري العمل عليه بدقة في الوقت الراهن.



من جهة أخرى، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، عن تفاصيل العمليات العسكرية الجارية لتنفيذ "الحصار البحري" على إيران، مؤكدا أن الإجراءات تشمل المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الدولية على حد سواء.



وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن وجود "مؤشرات تفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الصارم بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي لا تنازل عنه.