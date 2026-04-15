بشير التابعي: الزمالك "ميقدرش" على اتحاد الكرة عكس الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بعض المقترحات المتداولة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تفتقر لإمكانية التطبيق على أرض الواقع، في ظل ارتباط الأندية بعقود رسمية مع لاعبيها.

وأوضح التابعي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC، أن ما يتردد بشأن مراجعة العقود الصورية «غير واقعي»، مشيرًا إلى أن تقليص قوائم الأندية من 30 إلى 25 لاعبًا لن يخدم الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية.

وتساءل عن آلية تنفيذ هذه القرارات، في ظل الالتزامات التعاقدية الحالية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب دراسة أعمق قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.

قدرة الأهلي في التأثير على اتحاد الكرة أقوى

وفي سياق متصل، أشار التابعي إلى وجود تفاوت في التأثير داخل المنظومة الكروية، قائلًا إن النادي الأهلي يمتلك قدرة أكبر على تمرير قراراته داخل اتحاد الكرة، على عكس الزمالك الذي "لا يستطيع فرض رأيه"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الجهات التي تدير الأهلي تتمتع بثقل وهيبة تجعل صوتها مسموعًا، بينما يعاني الزمالك من ضعف التأثير المؤسسي، ما ينعكس على قدرته في اتخاذ مواقف حاسمة داخل الاتحاد.

واختتم التابعي تصريحاته بالإشارة إلى احتمالية إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك في مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد، متوقعًا مشاركة سيف الدين الجزيري بدلًا من عدي الدباغ، مع تواجد محمود بنتايك وأحمد فتوح في التشكيل الأساسي، فيما يجلس أحمد ربيع على مقاعد البدلاء.