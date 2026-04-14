حسم التعادل الإيجابي مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة بمجموعة الهبوط بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية

وسجل هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة اللاعب عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 55 من زمن المباراة، وأدرك هدف التعادل عمر السعيد لاعب كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بنقطة واحدة لكل من الفريقين.

ترتيب الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

وبهذا التعادل رفع كهرباء الإسماعيلية نقاطه إلى 20 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر بالدوري، بينما رفع الإسماعيلي نقاطه إلى 14 نقطة ليتذيل جدول ترتيب الدوري.