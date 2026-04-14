دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

بهدفين ملغيين.. الإسماعيلي يقع في فخ التعادل أمام الكهرباء في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

10:46 م 14/04/2026 تعديل في 11:02 م

خلال مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية (1)

حسم التعادل الإيجابي مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة بمجموعة الهبوط بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية

وسجل هدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة اللاعب عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 55 من زمن المباراة، وأدرك هدف التعادل عمر السعيد لاعب كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بنقطة واحدة لكل من الفريقين.

وسجل نادي الإسماعيلي هدفين في الدقيقة 24 و الدقيقة 45، من لاعب الإسماعيلي أنور عبد السلام، لكن الغاهم حكم المباراة.

ترتيب الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

وبهذا التعادل رفع كهرباء الإسماعيلية نقاطه إلى 20 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر بالدوري، بينما رفع الإسماعيلي نقاطه إلى 14 نقطة ليتذيل جدول ترتيب الدوري.

