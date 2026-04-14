لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ 12 بأحد العقارات السكنية بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط فتاة من علو، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة.

تفاصيل مصرع فتاة سقطت من عقار بالجيزة

وبالفحص، تبين وجود جثة فتاة لقت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ12، فيما تكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وسماع أقوال شهود العيان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين