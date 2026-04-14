نجح نادي الزمالك في احتواء أزمة ملاعب التدريب الخاصة بفريق شباب بلوزداد، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويستضيف الزمالك نظيره الجزائري في اللقاء الحاسم، المقرر إقامته في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكانت الأزمة قد تفجرت بعد رفض بعثة شباب بلوزداد خوض تدريباتها على عدد من ملاعب القاهرة، بداعي سوء أرضياتها، حيث اعتذر الفريق الجزائري عن خوض مرانه في 4 ملاعب مختلفة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن ماجد سامي مالك وادي دجلة، تدخل للمساهمة في حل الأزمة، بعدما ووافق على استضافة تدريبات الفريق الجزائري على ملعب النادي بمنطقة الدفاع الجوي، ليُنهي بذلك الأزمة قبل اللقاء المرتقب.

وكان الزمالك قد وضع قدمًا في النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "نيلسون مانديلا"، ليكفيه التعادل في مباراة العودة من أجل حسم التأهل.