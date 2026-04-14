الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

مالك وادي دجلة يتدخل لحل أزمة شباب بلوزداد مع الزمالك.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

12:51 م 14/04/2026

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

نجح نادي الزمالك في احتواء أزمة ملاعب التدريب الخاصة بفريق شباب بلوزداد، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويستضيف الزمالك نظيره الجزائري في اللقاء الحاسم، المقرر إقامته في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكانت الأزمة قد تفجرت بعد رفض بعثة شباب بلوزداد خوض تدريباتها على عدد من ملاعب القاهرة، بداعي سوء أرضياتها، حيث اعتذر الفريق الجزائري عن خوض مرانه في 4 ملاعب مختلفة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن ماجد سامي مالك وادي دجلة، تدخل للمساهمة في حل الأزمة، بعدما ووافق على استضافة تدريبات الفريق الجزائري على ملعب النادي بمنطقة الدفاع الجوي، ليُنهي بذلك الأزمة قبل اللقاء المرتقب.

وكان الزمالك قد وضع قدمًا في النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "نيلسون مانديلا"، ليكفيه التعادل في مباراة العودة من أجل حسم التأهل.

الزمالك شباب بلوزداد الكونفدرالية وادي دجلة ماجد سامي

