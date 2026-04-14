كشف الإعلامي محمد شبانة عن تصعيد مرتقب من جانب الأهلي، على خلفية الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة، مؤكدًا أن إدارة النادي تدرس اتخاذ قرار قوي ردًا على ما وصفه بـ"سوء استقبال وإهانة" لوفد القلعة الحمراء.

أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC"، إن ما حدث من جانب الاتحاد يمثل "إهانة كبيرة" للنادي وتاريخه، مشيرًا إلى أن طريقة التعامل مع وفد الأهلي لم تكن لائقة بحجم ومكانة ممثليه.

وأضاف أن الأهلي يدرس منع مسؤولي اتحاد الكرة الحاليين من دخول مقرات النادي بشكل نهائي، سواء خلال المناسبات الرسمية أو الاحتفالات، كإجراء تصعيدي على خلفية الأزمة.

وأوضح شبانة أنه كان من الممكن احتواء الموقف بسهولة، حال قيام مصطفى عزام باستقبال وفد الأهلي بشكل لائق، والجلوس معهم لتوضيح ضوابط متابعة تقنية الفيديو (VAR)، بدلًا من طريقة التعامل التي أثارت غضب مسؤولي النادي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن اتحاد الكرة يدرس بدوره اتخاذ قرار بإقالة أوسكار رويز، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة، في ظل حالة الجدل المستمرة بشأن المنظومة التحكيمية.