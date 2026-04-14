أشعل النجم العالمي فرنش مونتانا حفله الغنائي الذي أقيم في العين السخنة وشاركه الحفل تامر حسني.

وحرص فرنش مونتانا على تحية الجمهور فور صعوده على مسرح الحفل، وقام تامر حسني بتلقينه اللهجة المصرية وقال مونتانا: "هو ده صباح الفل".

وحرص الفنان تامر حسني على أن يجمعه ديو بالنجم فرنش مونتانا وقدما سويا أغنية "اهتمام غيره عجبني"، وسط تفاعل الجمهور.

تامر حسني يواصل إحياء عدد من الحفلات الغنائية

يواصل الفنان تامر حسني إحياء عدد من الحفلات الغنائية، ويقوم بنشر مقاطع فيديوهات من كواليس هذه الحفلات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشهد حضور جماهيري كبير، ويقدم خلالها تامر باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل محبيه.

فرنش مونتانا يشارك أحمد السقا فيلم أكشن لأول مرة

وكشف النجم العالمي فرنش مونتانا عن مشاركته بفيلم أكشن مصري لأول مرة وسط نخبة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر فرنش مونتانا صور ومقاطع فيديوهات من لوكيشن التصوير عبر صفحته الرسمية على "انستجرام".

وأعرب من خلالها عن سعادته بالمشاركة بفيلم مصري لأول مرة وسط تهنئة وترحيب المتابعين من الشعب المصري.

