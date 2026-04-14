من خطاب كاف لمواليد كفر الشيخ.. مجاهد يخرج عن صمته ويرد على الأهلي

خرج أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن صمته للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن تدخله المزعوم في أزمة التحكيم التي صاحبت مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، جدلًا واسعًا بعد مطالبة الأهلي باحتساب ركلة جزاء، إلى جانب تقدمه بشكوى رسمية ضد حكم اللقاء محمود وفا، متهمًا إياه بإهانة لاعبيه وعدم احتساب مخالفة واضحة.

تصريحات أحمد مجاهد

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، نفى مجاهد بشكل قاطع ما تردد حول تدخله في أي قرارات داخل اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه لا يشغل أي منصب رسمي منذ يناير 2022، ولا يمتلك أي صفة تخوله التأثير في مثل هذه الملفات.

وأوضح: "عند الله تجتمع الخصوم.. منذ الخامس من يناير 2022، أي منذ أربع سنوات وأربعة أشهر، وأنا خارج الاتحاد ولا يوجد لي أي صفة رسمية، وعلى الرغم من ذلك دائمًا ما يُزج باسمي في الكثير من الأحداث زورًا وبهتانًا."

وأضاف: "من بين ذلك الزعم بأن خطاب استضافة النهائي الإفريقي بين الأهلي والوداد في 2022 كان إبان وجودي في الاتحاد، وهو أمر غير صحيح، فالخطاب ورد في 19 يناير 2022 بعد رحيلي عن الاتحاد، والمهلة كانت لنهاية فبراير."

وأكمل: "وهناك أكاذيب كثيرة، كان آخرها الادعاء بتدخلي في أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وربط كوني من محافظة كفر الشيخ مع وجود حكم المباراة محمود وفا، وهو من كفر الشيخ أيضًا."

الشناوي وتريزيجيه من محافظة كفر الشيخ

وتابع: "وأغفل الكثيرون أن كابتن النادي الأهلي محمد الشناوي، والذي تم طرده، من كفر الشيخ أيضًا، بل من الحامول، بلدي، وابن النادي الذي كنت رئيسه، وأنا من وقعت على انتقاله للأهلي في مراحل الناشئين."

وأردف: "وكذلك محمود حسن تريزيجيه ابن كفر الشيخ، وكانت تربطني علاقة طيبة بوالده، وكنت بمثابة الأخ الأكبر لأخوته، وأحمد كان مدربًا سابقًا للحامول، ومحمد لعب للنادي وقمت بتدريبه."

وشدد: "كما أن مراقب المباراة الكابتن حسام النشيلي من كفر الشيخ أيضًا، وكذلك الحكم الدولي محمود البنا، وهو من أفضل الحكام خلال السنوات الماضية، وكان يُقال إنني أسانده، وهو كفاءة لا يحتاج إلى مساندة، وقد تم استبعاده من القائمة الدولية، ولو كان لي يد في القرار ما خرج منها."

واختتم تصريحاته: "الإخوة الكرام، أرجو تحري الحقيقة وأمانة الكلمة.. وعند الله تجتمع الخصوم."