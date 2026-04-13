الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

"نجم الأهلي في الصدارة".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الحالي 2025-2026

كتب : يوسف محمد

04:00 ص 13/04/2026
    تريزيجيه
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي
    تريزيجيه (6)
    تريزيجيه (1)
    عدي الدباغ
    عدي الدباغ (1)
    أحمد ياسر ريان (3)
    أحمد ياسر ريان (1)
    أحمد ياسر ريان (2)

اختتمت يوم السبت الماضي 11 أبريل الجاري، منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وشهدت مباريات الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري المصري، إقامة العديد من اللقاءات القوية، على رأسها مباراة النادي الأهلي أمام سموحة والتي انتهت لصالح الأحمر بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى لقاء بيراميدز الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام المصري.

وخلال لقاءات الجولة الثانية بالدوري المصري، نجح النجم محمود تريزيجيه لاعب الأهلي في تسجيل هدف في فوز فريقه على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف، ليرفع قائ الأحمر عدد أهدافه بالمسابقة إلى 9 أهداف حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الحالي 2025-2026

1- محمود تريزيجيه، الأهلي، 9 أهداف

2- عدي الدباغ، الزمالك، 8 أهداف

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 8 أهداف

4- صلاح محسن، المصري البورسعيدي، 7 أهداف

5- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 7 أهداف

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
