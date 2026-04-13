"طرد وركلة جزاء".. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة الفريق أمام المصري بالدوري

كتب - مراسل مصراوي:

12:14 ص 13/04/2026
    بيراميدز وإنبي
    نادي بيراميدز
    لاعبي بيراميدز (1)
تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية أمس الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، ضد حكم مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة بيراميدز الماضية أمام المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري.

شكوى بيراميدز ضد حكم مباراة المصري

وقال مصدر داخل بيراميدز في تصريحات خاصة لمصراوي: "تقدمنا بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري، ضد طارق مجدي حكم مباراة الفريق الماضية أمام المصري البورسعيدي".

وأضاف: "النادي قدم شكوى لاتحاد الكرة بسبب ما تعرض له من ظلم تحكيمي في اللقاء، لكنه لم يطالب بالاستماع إلى المحادثات التي جرت بين الحكم وحكم تقنية الفيديو".

وأضاف: "الفريق تعرض لظلم تحكيمي، حيث تم احتساب جزاء جزاء غير صحيحة، طبقا للمقياس الخاص بأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام".

واختتم المصدر تصريحاته: "الإنذار الأول الذي حصل عليه حامد حمدان في اللقاء غير صحيح، هذا تسبب في ضرر للفريق بعد حصول اللاعب على بطاقة صفراء ثانية وتلقيه بطاقة حمراء".

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الزمالك يوم 23 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

