أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري، والمقرر إقامتها غدًا، حيث تشهد عدة مواجهات مهمة في صراع البقاء.

ومن أبرز مباريات الغد، مواجهة غزل المحلة أمام وادي دجلة، فيما يلتقي البنك الأهلي مع المقاولون العرب، ويواجه طلائع الجيش نظيره بتروجيت، بينما يلتقي فاركو مع حرس الحدود.

وجاءت أطقم التحكيم على النحو التالي:

حكام مباراة غزل المحلة ضد وادي دجلة

حكم ساحة: السيد منير

حكم مساعد 1: محمد مصطفى إسماعيل

حكم مساعد 2: أحمد عبد الغني

حكم رابع: أحمد ماجد

حكم تقنية الفيديو: حسام عزب

حكم مساعد فيديو: أحمد حامد

حكام مباراة مباراة فاركو ضد حرس الحدود

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد 1: عدي عيد

حكم مساعد 2: حامد الشحات

حكم رابع: أحمد عبدالله

حكم تقنية الفيديو: عبد العزيز السيد

حكم مساعد فيديو: عمرو السيد

حكام مباراة طلائع الجيش ضد بتروجيت

حكم ساحة: أحمد جمال

حكم مساعد 1: عمر فتحي

حكم مساعد 2: محمد أبو رحاب

حكم رابع: أحمد حمدي

حكم تقنية الفيديو: محمود الدسوقي

حكم مساعد فيديو: هيثم الشريف

حكام مباراة البنك الأهلي ضد المقاولون العرب

حكم ساحة: محمد عباس قابيل

حكم مساعد 1: محمد محمود لطفي

حكم مساعد 2: كريم زكي

حكم رابع: محمد ممدوح

حكم تقنية الفيديو: أحمد جابر

حكم مساعد فيديو: محمود العيوطي