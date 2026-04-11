حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة رقم 31 في المركز السابع بجدول الترتيب.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسن الشحات، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي بالدوري:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، هشام حافظ، محمد رجب وميدو مصطفى

خط الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، سامادو وسمير فكري

خط الهجوم: صامويل أمادي وحسام أشرف

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسموحة بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: رأسية من لاعب سموحة ولكنها تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 7: عرضية من حسين الشحات يبعدها دفاع سموحة

الدقيقة 15: تسديدة قوية من مروان عطية تخرج أعلى مرمى سموحة

الدقيقة 17: تسديدة من لاعب سموحة تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 23: محمود تريزيجيه يسجل الأول للنادي الأهلي في مرمى سموحة

الدقيقة 29: تسديدة من لاعب سموحة تصطدم بدفاع الأهلي

الدقيقة 31: تسديدة من إمام عاشور تخرج أعلى مرمى سموحة

الدقيقة 33: مطالبات من لاعبي سموحة بركلة جزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 40: رأسية من حسام أشرف لاعب سموحة تخرج أعلى مرمى سموحة

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: صامويل أمادي يسجل التعادل لسموحة في مرمى الأهلي

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: تسديدة قوية من لاعب سموحة، يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 50: تسديدة قوية من تريزيجيه تمر بجوار مرمى سموحة

الدقيقة 52: تسديدة قوية من تريزيجيه تمر بصطدم بدفاعات سموحة

الدقيقة 57: خطأ لصالح الأهلي على حدود منطقة جزاء سموحة

الدقيقة 63: عرضية من لاعب سموحة يبعدها مدافع الأهلي

الدقيقة 69: تسديدة من مروان عطية تمر بجوار مرمى فريق سموحة

الدقيقة 75: تسديدة من مروان عطية تمر بعيدة عن مرمى فريق سموحة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: طاهر محمد يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة