بورسعيد تحتفل بعيد القيامة.. إقبال كبير على قداس كنيسة الأنبا بيشوي (فيديو

شهد عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا جنوب المحافظة، وسط حضور رسمي وشعبي يعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

استقبال كنسي وتبادل التهاني

وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث قدم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعم الخير والبركة والمحبة بين جميع المصريين.

حضور قيادات تنفيذية وأمنية

وشهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم بلال حبش نائب المحافظ، وأسامة جمعة مدير الأمن، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي وممثلي الأحزاب.

عظة حول قيمة الرجاء

وفي مستهل القداس، ألقى الأنبا اسطفانوس عظة رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا أهمية "الرجاء" كقيمة إنسانية أساسية، مشيرًا إلى أنها تمنح الإنسان الطمأنينة والأمل، ومشددًا على ضرورة اقترانها بالعمل والاجتهاد.

تأكيد على الوحدة الوطنية

وأكد المحافظ أن مشاركة القيادات التنفيذية في احتفالات الأقباط تعكس قوة النسيج الوطني، وأن مصر ستظل نموذجًا للوحدة والتعايش بين جميع أبنائها.

استمرار المشاركة في الاحتفالات

ومن المقرر أن يواصل المحافظ مشاركته في احتفالات عيد القيامة، من خلال حضور قداس آخر بمطرانية بني سويف، وتقديم التهنئة لقيادات الكنيسة، في إطار دعم أواصر المحبة بين أبناء الوطن.