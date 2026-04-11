حصدت منطقة القليوبية الأزهرية أربعة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في ختام فعاليات مسابقة "نحلة الأزهر القومية للتهجّي" في موسمها الثالث، والتي أُقيمت بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بالقاهرة.

وأتى ذلك برعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور قيادات الأزهر ومسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

حضور رسمي وتكريم الفائزين

شهد الحفل حضور عدد من قيادات الأزهر، من بينهم محمد الضويني عضو هيئة كبار العلماء، وأيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد شرقاوي وكيل القطاع، إلى جانب ممثلي السفارة الأمريكية، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين في أجواء احتفالية متميزة، بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

مراكز متقدمة لطلاب القليوبية

حقق طلاب المنطقة نتائج لافتة، حيث فازت الطالبة آلاء أبو بكر، بمعهد فتيات بنها النموذجي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الصف الثالث الإعدادي، كما حصل الطالب محمد محمود صابر، بمعهد بنها النموذجي بنين، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الصف الثالث الابتدائي.

نتائج مشرفة بمختلف المراحل

كما أحرز الطالب عبد الله يسري أمين، بمعهد كفر شكر، المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الصف الخامس الابتدائي، فيما جاءت الطالبة ماجدة أحمد سمير، بمعهد قليوب 2، في المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مرحلة التمهيدي الأول.

إشادة بجهود الطلاب والمعلمين

وقدم سعيد أحمد خضر التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدًا بتميزهم، ومؤكدًا أن هذا النجاح يعكس جهود المعلمين والمشرفين والمنسقين في دعم الطلاب وتحقيق التفوق.

تقدير لفريق العمل

كما وجه الشكر لفريق العمل القائم على المسابقة، مثمنًا دورهم في خروجها بشكل مشرف، خاصة القائمين على تنظيم ومتابعة فعالياتها داخل المنطقة.

تعزيز الريادة التعليمية

ويعكس هذا الإنجاز مكانة منطقة القليوبية الأزهرية وريادتها في دعم التفوق العلمي وتنمية المهارات اللغوية، بما يتماشى مع توجهات الأزهر الشريف في إعداد جيل متميز وقادر على المنافسة.