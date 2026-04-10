الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

جيرونا

"بعد الفوز على سبورتنج".. الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري لكرة اليد

كتب : يوسف محمد

07:01 م 10/04/2026
  • عرض 8 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (4)
  • عرض 8 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (2)
  • عرض 8 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (3)
  • عرض 8 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (7)
  • عرض 8 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (5)
  • عرض 8 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (6)
  • عرض 8 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (9)

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026، بعد فوزه الكبير اليوم على حساب سبورتنج في بطولة الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وسبورتنج في دوري كرة اليد

وحقق النادي الأهلي الفوز على سبورتنج اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري، بنتيجة 43-23 في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وسيطر المارد الأحمر على اللقاء منذ البداية، حيث حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 23-9، قبل أن يحسم المواجهة في النهاية لصالحة بشكل كامل بنتيجة 43-23.

ترتيب الأهلي في دوري المحترفين المصري لكرة اليد

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة اليد، بفارق 4.5 عن صاحب المركز الثاني نادي الزمالك صاحب 37.5 نقطة.

وكان نادي الزمالك تعادل اليوم أمام نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 23-23 في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وتمكن الأهلي من حسم لقب الدوري المصري لكرة اليد للموسم الرابع على التوالي، بعدما توج باللقب في موسم 2022-2023، 2023-2024، 2024-2025، قبل أن يتوج بلقب الموسم الحالي أيضًا 2025-2026.

نريد كتابة التاريخ.. لاعب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

بقيادة عبد الحفيظ.. الأهلي يستمع لمحادثة وفا مع "الفار" في أزمة سيراميكا كليوباترا

النادي الأهلي الدوري المصري فريق رجال يد الأهلي

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
هدفه التاريخي.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول
انقلاب أتوبيس يقل 42 راكبًا.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى صحراوي قنا (صور)
الصور الأولى من عزاء والد السيناريست محمود حمدان
أغرب إطلالات هيفاء وهبي على مر السنوات.. كيف نسقتها؟

