بعد الجدل التحكيمي في لقاء الأهلي.. معلومات عن محمود وفا

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026، بعد فوزه الكبير اليوم على حساب سبورتنج في بطولة الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وسبورتنج في دوري كرة اليد

وحقق النادي الأهلي الفوز على سبورتنج اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري، بنتيجة 43-23 في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وسيطر المارد الأحمر على اللقاء منذ البداية، حيث حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 23-9، قبل أن يحسم المواجهة في النهاية لصالحة بشكل كامل بنتيجة 43-23.

ترتيب الأهلي في دوري المحترفين المصري لكرة اليد

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة اليد، بفارق 4.5 عن صاحب المركز الثاني نادي الزمالك صاحب 37.5 نقطة.

وكان نادي الزمالك تعادل اليوم أمام نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 23-23 في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وتمكن الأهلي من حسم لقب الدوري المصري لكرة اليد للموسم الرابع على التوالي، بعدما توج باللقب في موسم 2022-2023، 2023-2024، 2024-2025، قبل أن يتوج بلقب الموسم الحالي أيضًا 2025-2026.

