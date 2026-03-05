"محدش سمع الكلام".. تعليق ناري من شوبير بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والمقامة بينهما مساء اليوم الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

أحداث شوط الأهلي والمقاولون الأول



وبدأ اللقاء بضغط من الفريقين، لكن الدقيقة السابعة شهدت سقوط لاعب الأهلي كريم فؤاد على أرض الملعب مما استدعى تدخل الجهاز الطبي لإسعافه، قبل أن يضطر للخروج من الملعب في الدقيقة التاسعة ونزول أحمد عيد بدلاً منه.



وفي الدقيقة 15، أخرج حارس المقاولون العرب أبو السعود كرة خطيرة كانت في طريقها إلى مهاجم الأهلي مروان عثمان.



وفي الدقيقة 21، شهدت هجمة خطيرة للأهلي بعد تمريرات متسلسلة من مروان عثمان إلى تريزيجيه ثم إلى إمام عاشور الذي فضل التمرير بدلاً من التسديد، لكنها لم تصل بدقة إلى زيزو ليعيدها عرضية أرضية انتهت بسهولة في يد حارس المقاولون العرب.



وحاول الأهلي استغلال الفرص من الضربات الثابتة، إذ نفذ زيزو ضربة حرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24، تصدى لها الدفاع.



وبعد خمس دقائق، احتسب الحكم خطأ لصالح دفاع المقاولون ضد هادي رياض بعد عرضية من الجانب الأيمن للأهلي.



واستمرت الكرة في التحرك بين الفريقين مع بعض فقدان التمريرات من لاعبي الأهلي على حدود منطقة جزاء المقاولون العرب حتى الدقيقة 35، التي شهدت الهدف الأول للأهلي بعد كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور قابلها تريزيجيه برأسية رائعة سكنت شباك الذئاب.



وحاول المقاولون العرب الرد سريعاً، إذ اصطدمت إحدى تسديداتهم في دفاع الأهلي وخرجت ركنية في الدقيقة 37، تلتها هجمات متفرقة لم تستغل كان أبرزها في الدقيقة 39 بعد عرضيتين متتاليتين من الفريق الضيف تصدى لهما دفاع الأهلي بسهولة.



مع تقدم الأهلي بالهدف، شهدت الدقيقة 40 تغيراً في أسلوب لعب المقاولون العرب، إذ كثف الفريق الضيف ضغطه الهجومي على مرمى الأهلي في محاولة لإدراك التعادل، قبل أن يحتسب الحكم خطأ لصالح المقاولون العرب ضد مروان عثمان في الدقيقة 41.



وقبل نهاية الشوط الأول أهدر ديانج الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة قوية مرت خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.