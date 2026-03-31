عفروتو لمصراوي: "مواجهة إسبانيا مهمة حتى لا نتفاجأ في كأس العالم

كتب : محمد عبد الهادي

12:48 م 31/03/2026

مصطفي عفروتو

تحدث مصطفي عفروتو، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مواجهة مصر وإسبانيا الودية المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، والتي تجمع بينهما على ملعب "آر سي دي إي" في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة الإسبانية.

تصريحات مصطفي عفروتو عن مواجهة إسبانيا

قال عفروتو في تصريحات لمصراوي: "منتخب مصر طبعا قدامه مباراة قوية أمام المرشح الأول للفوز ببطولة كأس العالم، وهذا ما كنت أتمناه بغض النظر عن نتيجة المباراة، لإن اللعيبة لازم تحتك بمستويات قوية زي كده".

وتابع: "أتمنى أن يستفيد جميع اللاعبين في منتخب مصر من لقاء إسبانيا لإنه احتكاك قوي قبل كأس العالم حتى لا نتفاجأ بالمستويات التي سنواجهها في المونديال".

وواصل عفروتو: "شاهدنا منتخب بلجيكا أحد المنتخبات التي سنواجهها في كأس العالم في مباراته أمام أمريكا، فاحنا هنلاعب منتخب قوي يتميز بالكرة السريعة والحديثة".

واختتم: "ان شاء الله تكون تجربة ناجحة ومفيدة للاعبين والجهاز الفني و نحقق أقصى استفادة".

موعد مباراة مصر واسبانيا الودية

تنطلق صافرة مباراة مصر وإسبانيا، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
مصدر: علي عبدالونيس القيادي بحسم كان طالبا بالأزهر وفّصل عام ٢٠١٧
مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات
المحكمة تبرئ فريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي
المحكمة تبرئ فريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي

