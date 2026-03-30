مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

2 2
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

2 1
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

72 76
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

80 85
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

الاتحاد السكندري يهزم الزمالك ويصعد لنهائي دوري سوبر السلة

كتب : محمد عبد السلام

09:48 م 30/03/2026

خلال مباراة الاتحاد والزمالك (1)

حجز الاتحاد السكندري مقعده في نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 85-80 في المباراة الرابعة من نصف النهائي.

نتيجة أشواط الزمالك والاتحاد

وكانت المباراة متكافئة في بدايتها، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل 21-21، قبل أن يفرض الاتحاد تفوقه تدريجيا، لينهي الشوط الأول متقدما 41-37، ثم يوسع الفارق في الفترة الثالثة إلى 68-62.

وفي الربع الأخير، حاول الزمالك تقليص الفارق والعودة في النتيجة، إلا أن خبرة لاعبي الاتحاد حسمت الأمور في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر 85-80.

تأهل الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة

وبهذا الانتصار، أنهى الاتحاد مجموع المباريات بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مرتقبا مع الأهلي في النهائي، بعد تأهل الأهلي على حساب المصرية للاتصالات بنفس النتيجة.

دوري السوبر لكرة السلة الزمالك الاتحاد السكندري

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية
رياضة عربية وعالمية

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟

