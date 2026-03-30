حجز الاتحاد السكندري مقعده في نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 85-80 في المباراة الرابعة من نصف النهائي.

نتيجة أشواط الزمالك والاتحاد

وكانت المباراة متكافئة في بدايتها، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل 21-21، قبل أن يفرض الاتحاد تفوقه تدريجيا، لينهي الشوط الأول متقدما 41-37، ثم يوسع الفارق في الفترة الثالثة إلى 68-62.

وفي الربع الأخير، حاول الزمالك تقليص الفارق والعودة في النتيجة، إلا أن خبرة لاعبي الاتحاد حسمت الأمور في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر 85-80.

تأهل الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة

وبهذا الانتصار، أنهى الاتحاد مجموع المباريات بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مرتقبا مع الأهلي في النهائي، بعد تأهل الأهلي على حساب المصرية للاتصالات بنفس النتيجة.