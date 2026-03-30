يتجدد الصدام بين الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، في مواجهة حاسمة ضمن سلسلة «Best of 5» لتحديد المتأهل إلى النهائي.

أفضلية الاتحاد السكندري في مجموع المباريات

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء بأفضلية واضحة بعدما تقدم في السلسلة بنتيجة (2-1)، ليصبح على بُعد فوز واحد فقط من حسم التأهل، بينما يسعى الزمالك للتمسك بفرصه وفرض مباراة فاصلة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام المباراة الرابعة بين الفريقين اليوم الإثنين 30 مارس 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تُنقل عبر قناة «ON Sport PLUS».

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يتطلع الاتحاد لإنهاء السلسلة مبكرًا، فيما يأمل الزمالك في تعديل النتيجة وإبقاء آماله قائمة في المنافسة على اللقب.