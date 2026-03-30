مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

تفوق سكندري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد في دوري سوبر السلة

كتب : محمد خيري

11:59 ص 30/03/2026

سلة الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتجدد الصدام بين الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، في مواجهة حاسمة ضمن سلسلة «Best of 5» لتحديد المتأهل إلى النهائي.

أفضلية الاتحاد السكندري في مجموع المباريات

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء بأفضلية واضحة بعدما تقدم في السلسلة بنتيجة (2-1)، ليصبح على بُعد فوز واحد فقط من حسم التأهل، بينما يسعى الزمالك للتمسك بفرصه وفرض مباراة فاصلة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام المباراة الرابعة بين الفريقين اليوم الإثنين 30 مارس 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تُنقل عبر قناة «ON Sport PLUS».

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يتطلع الاتحاد لإنهاء السلسلة مبكرًا، فيما يأمل الزمالك في تعديل النتيجة وإبقاء آماله قائمة في المنافسة على اللقب.

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

مدارس

نصائح طبية

أخبار مصر

أخبار البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

