أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يواصل متابعة لاعبه السابق أحمد عبدالقادر، المحترف حاليًا ضمن صفوف نادي الكرمة العراقي، وذلك تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية عودته إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة «CBC»، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من جانب إدارة الأهلي لأداء اللاعب، سواء على المستوى الفني أو السلوكي، في ظل رغبة النادي في تقييم تجربته الحالية بشكل شامل.

احتمالية عودة عبدالقادر إلى القلعة الحمراء

وأشار إلى أن احتمالية عودة عبدالقادر إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تظل قائمة، خاصة إذا نجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أن القرار النهائي سيتحدد بناءً على هذا التقييم.