مواعيد مباريات اليوم في إياب كأس عاصمة مصر والقنوا

تقام اليوم الأحد الموافق 29 مارس، مباراتين بين كل من فريق طلائع الجيش أمام نظيره فريق وادي دجلة، بينما يواجه بتروجيت نظيره فريق إنبي ، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الأحد

تقام مباراة فريق طلائع الجيش ونظيره فريق وادي دجلة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد "جهاز الرياضة".

بينما تقام مباراة فريق بتروجيت و نظيره فريق إنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد "بترو سبورت".

القنوات الناقلة للمباريات

وتنقل المباريات عبر قناة أون تايم سبورت