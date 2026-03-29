أعلن سيف عادل لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

سيف عادل يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

نشر سيف عادل لاعب النادي الأهلي للطائرة، "ستوري"، عبر حسابه على انستجرام كتب فيه :" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون".

وتابع: "قطع في الرباط الصليبي، الحمد لله".

كواليس إصابة سيف عادل بقطع في الرباط الصليبي

جاءت إصابة اللاعب سيف عادل، على خلفية خروجه مصابا في مباراة قمة الجولة الأخيرة من دورى سوبر رجال الكرة الطائرة لحسم اللقب بين الأهلي والزمالك والتي شهدت تتويج الأهلي باللقب الأربعاء الماضي.

