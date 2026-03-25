تواصل قضايا إيقاف القيد، ضرباتها المتتالية على نادي الزمالك، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة جديدة ضده.

بقضية اليوم، وصل عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك لـ14 عقوبة، جميعها تتعلق بمستحقات متأخرة ويتم حلها بمجرد دفع تلك المبالغ.

كم يحتاج الزمالك ماليًا لفك قضايا إيقاف القيد؟

القضية الموقعة على نادي الزمالك اليوم الأربعاء، تخص لاعب الفريق التونسي أحمد الجفالي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأجمالًا تبلغ القيمة المالية لـ الـ 14 قضية الموقعة على الزمالك لما يقرب من 5,474,000 دولار ما يعادل 288 مليون جنيه مصري.

إقرأ أيضًا:

القضية الـ14.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك



منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً



