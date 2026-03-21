تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة أمام نظيره الترجي التونسي، بنيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يودع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا، من الدور ربع النهائي، ليفشل في استعادة لقبه الأفريقي الغائب من موسم 2023-2024.

تشكيل الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي

وفي المقابل جاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توجاي، حمزة الجلاصي وإبراهيما كايتا

خط الوسط: عبد الرحمن كوناتي، حسام تقا وأونوتشي أوجبيلو

خط الهجوم: كسيلة بو عالية، فلوريان دانهو وجاك ديارا

أبرز أحداث مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: فرصة خطيرة للأهلي بعد رأسية من لاعب الأحمر يخرجها دفاع الترجي من على خط المرمى

الدقيقة 10: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى الترجي

الدقيقة 12: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بدفاع الترجي

الدقيقة 15: سيطرة حمراء على الكرة ومحاولات لتسجيل الثاني

الدقيقة 20: تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو، يتصدى لها حارس مرمى الترجي التونسي

الدقيقة 29: عرضية من إمام عاشور لاعب الأهلي يبعدها دفاع الترجي التونسي إلى ركلة ركنية

الدقيقة 35: تسديدة قوية من تريزيجيه يتصدى لها حارس مرمى الترجي ببراعة

الدقيقة 41: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه يتصدى لها حارس مرمى الترجي التونسي

الدقيقة 45: عرضية من محمد هاني ولكنها تمر خارج الملعب

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: تسديدة من لاعب الترجي التونسي يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 65: عرضية من زيزو يتصدى لها دفاع الترجي التونسي

الدقيقة 68: فلوران دانهو يسجل هدف التعادل للترجي في مرمى الأهلي

الدقيقة 75: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الترجي

الدقيقة 78: محمد توجاي يحرز الهدف الثاني للترجي في مرمى الأهلي

الدقيقة 84: مروان عثمان يحرز التعادل للأهلي في مرمى الترجي

الدقيقة 87: عرضية من تريزيجيه تمر خارج الملعب

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: حمزة الجلاصي يسجل الثالث للترجي

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة