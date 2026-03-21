دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

إعلان

"اتفرج ببلاش".. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

11:19 ص 21/03/2026

الأهلي والترجي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي النادي الأهلي المصري مع الترجي الرياضي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويستضيف استاد القاهرة الدولي هذه القمة المرتقبة، مساء اليوم السبت، بين الأهلي والترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، دون حضور جماهيري، وفقا للعقوبة التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على النادي الأهلي.

ويدخل الأهلي المواجهة بقيادة مدربه ييس توروب، بشعار “لا بديل عن الفوز”، إذ يحتاج الفريق الأحمر إلى الانتصار بفارق أكثر من هدف، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، والتي أُقيمت على ملعب حمادي العقربي، وجاء الهدف عبر محمد أمين توجاي من ركلة جزاء.

على الجانب الآخر، يخوض الترجي اللقاء بقيادة مدربه باتريس بوميل بأفضلية نسبية، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف مع التسجيل، لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل الأهلي في استعادة اللقب القاري وتعزيز رقمه القياسي، بينما يسعى الترجي لمواصلة تفوقه القاري وإضافة إنجاز جديد إلى سجله.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي

تنقل المباراة بين الأهلي والترجي التونسي، بشكل حصري عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة “beIN Sports HD 2”، بصوت المعلق جواد بده.

كما تُبث مباراة الأهلي والترجي التونسي، مجانًا داخل مصر عبر قناة أون تايم سبورتس من خلال البث الأرضي.

الأهلي الترجي التونسي قناة مجانية القنوات الناقلة دوري أبطال أفريقيا موعد المباراة

"الرعاية الصحية": حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" تتجاوز أهدافها بنسبة 107%
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
إعلان

إعلان