"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس الجمعة تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتفصلنا ساعات قليلة عن مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الترجي التونسي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي

وأقيم المران الختامي للأحمر أمس الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتم السماح بحضور وسائل الإعلام خلال الربع الساعة الأولى من المران، تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي "كاف".

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية، لتطبيقها في مباراة اليوم أمام الترجي.

واختتم الأهلي مرانه الجماعي أمس الجمعة 20 مارس الجاري، بتقسيمة كرة قوية شارك بها جميع اللاعبين، تم تنفيذ بعض الجمل خلال لتنفيذها في مباراة اليوم.

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي اليوم السبت 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وستاد مالي.

ونجح فريق صن داونز في تحقيق فوزا كبيرا على حساب ستاد مالي في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليضع قدما في الدور نصف النهائي للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

ويدخل الفريق التونسي مباراة اليوم، لديه الأفضلية بعدما نجح في تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

