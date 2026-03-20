وجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رسالة شكر وتقدير إلى سيرخيو كارانثا، سفير إسبانيا لدى مصر، وذلك تقديرًا لجهوده في تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات بعثة منتخب مصر.

وأشاد الاتحاد المصري بالدور الإيجابي والتعاون المثمر من جانب السفارة الإسبانية، والذي ساهم في إنهاء الإجراءات بشكل سريع ومنظم، بما يضمن التزام المنتخب ببرنامجه الإعدادي خلال الفترة الحالية دون معوقات.

موعد مباراة مصر وإسبانيا في برشلونة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإسباني يوم 31 مارس الجاري في مدينة برشلونة، ضمن خطة الإعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.