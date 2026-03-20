"أمر صعب".. مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الأهلي وغياب الجماهير

تحدث المدير الفني لفريق الترجي التونسي، باتريس بوميل، عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

واستهل بوميل تصريحاته بالتأكيد على صعوبة اللقاء، قائلاً: "السيناريو المفضل هو التأهل إلى نصف النهائي، رغم صعوبة المباراة. لدينا دوافع كبيرة، والمواجهة ستكون قوية للغاية، حتى مع غياب الجماهير، نحن نمثل نادي الترجي، والعمل لدينا جماعي وليس فرديًا".

وأضاف المدرب الفرنسي: "اللعب بدون جماهير أمر صعب، فنحن نفضل دائمًا الأجواء الجماهيرية، نتوقع أن يبدأ الأهلي بالضغط ومحاولة التسجيل مبكرًا، وسنتعامل مع مجريات المباراة وفقًا لذلك".

جاهزية حمزة الجلاصي لمواجهة الأهلي

وبشأن حالة اللاعب حمزة الجلاصي، أوضح: "الجلاصي شارك في التدريبات أمس، ونتمنى تواجده في مباراة الغد، فهو عنصر مهم للفريق".

كما أشار إلى الدعم الجماهيري، قائلاً: "هناك جماهير تونسية متواجدة في المطار لدعم الفريق، رغم علمها بإقامة المباراة دون حضور جماهيري، وهذا يمنحنا دافعًا إضافيًا".

ورد بوميل على الأحاديث التي تتوقع فوزًا كبيرًا للأهلي، قائلاً: "الأهلي فريق كبير وبطل القارة ويمتلك خبرة كبيرة في هذه المواجهات. تركيزي بالكامل على فريقي ولاعبي الترجي، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية والحفاظ على أفضلية الذهاب".

وعن إمكانية تعديل خطته حال مشاركة أشرف بن رمضان، قال: "بن رمضان لاعب تونسي وسيواجه فريقه السابق، وهو من سيحدد تأثيره داخل الملعب، وليس أنا".