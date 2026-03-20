الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

حالة اللجوء لركلات الترجيح.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

كتب : محمد خيري

03:47 م 20/03/2026

فريق بيراميدز

عقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأسود في الأخضر والأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في الرباط سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير المتابعة، وإداري الفريق زياد أشرف.

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

