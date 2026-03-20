فجع الموت خالد مرتجي، أمين صندوق نادي الأهلي، بوفاة شقيقه كامل عبد المحسن مرتجي اليوم السبت الموافق 20 مارس الجاري.

الأهلي ينعى شقيق خالد مرتجي

ونعى النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أمين الصندوق، حيث تقدم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، داعين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويعد الفقيد كامل عبد المحسن مرتجي نجل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، وهو أحد أفراد العائلة التي ارتبطت بتاريخ طويل مع القلعة الحمراء.