الدوري المصري

حرس الحدود

17:00

الإسماعيلي

وادي دجلة

20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

22:00

ريال سوسيداد

إعلان

الموت يفجع خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي

كتب : محمد خيري

03:17 م 20/03/2026 تعديل في 03:31 م

خالد مرتجي

فجع الموت خالد مرتجي، أمين صندوق نادي الأهلي، بوفاة شقيقه كامل عبد المحسن مرتجي اليوم السبت الموافق 20 مارس الجاري.

الأهلي ينعى شقيق خالد مرتجي

ونعى النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أمين الصندوق، حيث تقدم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، داعين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويعد الفقيد كامل عبد المحسن مرتجي نجل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، وهو أحد أفراد العائلة التي ارتبطت بتاريخ طويل مع القلعة الحمراء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد مرتجي النادي الأهلي وفاة كامل عبد المحسن مرتجي

إعلان

إعلان