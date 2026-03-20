مؤتمر الترجي.. توروب يرد لأول مرة عن موقف رحيله.. وسبب تراجع الأهلي

تحدث المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي، ييس توروب، بشكل موسع عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي، ضمن إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد استاد القاهرة الدولي، في مؤتمر صحفي خصص للحديث عن اللقاء.

تصريحات ييس توروب

في بداية حديثه، قال توروب: "عيد مبارك، وهذا اليوم مميز للغاية بالنسبة لكم بعد نهاية رمضان وصلاة العيد بالنسبة لكم ولعائلاتكم. وأتمنى أن يكون غدًا يومًا مميزًا للنادي الأهلي".

وعن لقاء الإياب بعد الخسارة في الذهاب، أضاف: "خسرنا الشوط الأول من مباراة الترجي في تونس 1-0، ولكن ما زالت المباراة مفتوحة وهناك شوط آخر غدًا في القاهرة، وقمنا بالتحضير جيدًا لمباراة الغد وراجعنا أخطائنا ونستعد بشكل جيد".

وبخصوص انخفاض أداء الأهلي بعد كأس أمم إفريقيا وهزيمتين متتاليتين، أوضح: "تحدثت مع بن رمضان أمس وأبلغته أن عدم مشاركته في لقاء الذهاب كان لحمايته من أجواء اللقاء. أفكر في صالح الفريق وحماية اللاعب، ومسألة مشاركته سنعرفها غدًا".

موقفه من الرحيل عن الأهلي

وتابع توروب حديثه عن الأداء الجماعي والتكتيكي: "لا أعتاد أن أضع اللاعبين بشكل فردي، ولكننا نعمل كمجموعة. دائمًا أضع اللاعبين المؤثرين داخل الملعب لتسجيل الأهداف. تحدثت في الأسابيع الماضية أن إحصائيات الهجوم لم تكن الأفضل، ولكننا الآن أمام أمر واقع ونحتاج التسجيل غدًا من أجل التأهل. بعيدًا عن فكرة المهاجم أو جودة الأداء، بالنسبة لي الكل لديه دور هجومي والكل لديه دور دفاعي، ونحتاج رفع أداء الفريق بالكامل هجوميًا".

وعن طموحه مع الأهلي، قال توروب: "أعلم أنه منذ أن تعاقدت مع النادي الأهلي مطلوب مني الفوز بالألقاب، وهذا ما جعلني آتي إلى هنا مع نادي يتمتع بالكثير من الطموح. لا أشغل بالي بما يُقال عن رحيلي، ولكن أركز على تطوير اللاعبين للفوز".

سبب تغيير مركز بن شرقي

وفيما يخص وضعية اللاعبين ومراكزهم، أشار توروب: "اللاعب طبيعي أن يلعب في المركز الذي أبلغه له. نحن لسنا في سوبر ماركت، وأنا أضع اللاعب في أفضل مكان أراه يستطيع مساعدة الفريق فيه".

واختتم تصريحاته حول اللاعب المغربي أشرف بن شرقي: "المغربي كان يلعب في الناحية اليسرى وقمنا بتغيير مركزه لليمين، وقدّم أداءً جيدًا مع محمد هاني. دائمًا الدافع الوحيد لقراراتي هو الأفضل للفريق".