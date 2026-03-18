مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

الزمالك يقرر إطلاق إسم الراحل فهمي عمر على ستوديو الراديو

كتب : محمد عبد الهادي

05:17 م 18/03/2026 تعديل في 05:19 م

نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إطلاق اسم الإعلامي الكبير الراحل فهمي عمر على الاستوديو الذي يُبث منه راديو صوت الزمالك من داخل مقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك تكريمًا للراحل الكبير ولمسيرته الإعلامية الكبيرة، خاصة وأن الراحل فهمي عمر كان صاحب ضربة البداية لبث راديو صوت الزمالك، وكان أول من تواجد داخل الاستوديو وألقى كلمة افتتاح الراديو.

جدير بالذكر أن راديو صوت الزمالك بدأ بثه منذ يوم 18 أغسطس الماضي، في تجربة جديدة على أندية الشرق الأوسط من حيث إطلاق إذاعة رقمية تواكب التطور الذي يحدث على مستوى العالم، وأصبح نادي الزمالك صاحب ريادة في هذا الأمر.

متي توفي الإعلامي فهمي عمر؟

توفي الراحل فهمي عمر يوم 18 فبراير الماضي، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالمحطات البارزة، منحته لقب "شيخ الإذاعيين" بين زملائه.

إقرأ أيضًا:
إتصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا

بـ3 مواد مثيرة.. لماذا سحب "كاف" لقب أمم أفريقيا من السنغال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك عمر فهمي راديو الزمالك

هبوط قوي للذهب عالميا بنسبة 3.1% دون 5 آلاف دولار
مدبولي: ندرس تطبيق العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة
كيف منحت روسيا إيران عينًا في السماء؟ ولماذا تحرص على دعمها بالحرب؟
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
إيران تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات في ضربة إسرائيلية بطهران
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين