الزمالك يقرر إطلاق إسم الراحل فهمي عمر على ستوديو الراديو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إطلاق اسم الإعلامي الكبير الراحل فهمي عمر على الاستوديو الذي يُبث منه راديو صوت الزمالك من داخل مقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك تكريمًا للراحل الكبير ولمسيرته الإعلامية الكبيرة، خاصة وأن الراحل فهمي عمر كان صاحب ضربة البداية لبث راديو صوت الزمالك، وكان أول من تواجد داخل الاستوديو وألقى كلمة افتتاح الراديو.

جدير بالذكر أن راديو صوت الزمالك بدأ بثه منذ يوم 18 أغسطس الماضي، في تجربة جديدة على أندية الشرق الأوسط من حيث إطلاق إذاعة رقمية تواكب التطور الذي يحدث على مستوى العالم، وأصبح نادي الزمالك صاحب ريادة في هذا الأمر.

متي توفي الإعلامي فهمي عمر؟

توفي الراحل فهمي عمر يوم 18 فبراير الماضي، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالمحطات البارزة، منحته لقب "شيخ الإذاعيين" بين زملائه.

إقرأ أيضًا:

