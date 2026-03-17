كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 2
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

"لم يوفر الحماية".. تحرك من الأهلي ضد حكم مباراة الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

08:17 م 17/03/2026
أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأحمر أمام الترجي التونسي.

وكان عيسى سي تولى إدارة مباراة المارد الأحمر الماضية أمام الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى للفريق التونسي بهدف دون مقابل.

شكوى رسمية من الأهلي ضد عيسى سي

وأشار الأهلي في بيانه، أن مباراة الترجي ليست المرة الأولى، التي يرتكب فيها الحكم السنغالي بحق النادي الأهلي، حيث سبق له منح مهاجم الأهلي السابق جراديشار بطاقة حمراء، دون أن يرتكب الأخير أي مخالفة.

وأوضح الأحمر في بيانه أيضًا، أن الحكم لم يوفر الحماية للاعبي المارد الأحمر في المباراة الماضية أمام الترجي التونسي، بالإضافة إلى عدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لصالح مهاجم الأهلي أشرف بن شرقي.

وأكد النادي في بيانه، أن ركلة الجزاء التي قام عيسى سي باحتسابها لصالح الترجي التونسي، غير صحيحة خاصة وأن الكرة ارتطمت بكتف محمد هاني وليس يده.

وطالب النادي في بيانه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا، وإسناد المباريات الاقصائية بالبطولة لحكام النخبة في القارة.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

